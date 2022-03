(Agenzia Vista) - Washington, 16 Marzo 2022 - "Voglio ringraziare il Presidente Zelensky, per il suo messaggio di oggi. L'ho ascoltato in privato. E' stato convincente e appassionato. Sta mostrando un coraggio che ispira non solo gli ucraini, ma il mondo intero". Così Biden nel corso di una conferenza per gli aiuti all'Ucraina. /