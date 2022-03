Bitonto, Palazzo di Città illuminato con i colori dell’Ucraina anche per il trentennale del 118

BITONTO - Il 27 Marzo decine di monumenti e luoghi simbolo in tutta Italia si sono illuminati di blu, il colore dell'emergenza, per ricordare il trentennale del 118, al termine della settimana di iniziative organizzate dalle società scientifiche SIEMS (Società Italiana Emergenza Sanitaria) e SIIET (Società Italiana Infermieri Emergenza Territoriale), insieme alle associazioni di volontariato Croce Rossa Italiana, ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) e Misericordie d’Italia.Si è ricordato in questo modo il 27 marzo di trent’anni fa quando, con decreto del presidente della Repubblica, fu istituito il Sistema 118, fulcro centrale del servizio di emergenza sanitaria territoriale.L’Amministrazione comunale di Bitonto ha aderito all’iniziativa, dedicando anche al 118 l’illuminazione, nella serata del 27 Marzo, della sede municipale con i colori della bandiera dell’Ucraina, che dall’inizio del conflitto con la Russia campeggiano sulla facciata di Palazzo Gentile per invocare la cessazione della guerra.