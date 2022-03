Brittney Griner arrestata in Russia per traffico di droga

La mossa rischia di esacerbare ancora di più le tensioni tra Usa e Russia per la guerra in Ucraina. Le autorità doganali non hanno fornito le generalità dell'atleta limitandosi a ricordare che si tratta di una due volte campionessa olimpica ma diffondendo un video nella quale si vede il momento dell'arresto.





I media ufficiali russi e americani l'hanno identificata come Brittney Griner, 31 anni, di Houston, Texas.





La cestista, che milita nei Phoenix Mercury, ha vinto l'oro olimpico con il team Usa nel 2016 e nel 2021, ed è una sportiva molto popolare nel suo paese.

MOSCA - La giocatrice di basket statunitense, star dell'Nba femminile, è stata fermata all'aeroporto di Mosca. Secondo la polizia, le cartucce del suo vaporizzatore contenevano olio di hashish, una pratica regolare quasi ovunque negli Usa.