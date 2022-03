Il Campionato di Calcio Primavera Sabato 26 e Domenica 27 Marzo non si è disputato per la sosta per gli impegni delle Nazionali. Il Lecce Primavera è terzultimo con 27 punti insieme al Verona. Nella ventiseiesima giornata i salentini giocheranno Domenica 3 Aprile alle 11 a Ferrara contro la Spal.

Gli emiliani sono penultimi a 20 punti e dovranno vincere per puntare al penultimo posto. Il Lecce Primavera cercherà un successo per fare un importante passo in avanti verso la salvezza. Nella venticinquesima giornata la Spal Primavera ha pareggiato 1-1 fuori casa col Torino.