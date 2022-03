Tennis, Miami: Sinner eliminato nei quarti di finale

Nei quarti di finale del torneo di tennis di Miami in Florida Jannick Sinner si ritira per un problema di vesciche al piede contro l’argentino Francisco Cerundolo nel primo set sul 4-1 per Cerundolo ed è eliminato.

L’argentino si qualifica per la semifinale. Negli ottavi di finale lo spagnolo Carlos Alcaraz supera 7-5 6-3 il greco Stefanos Tsitsipas. Il polacco Hubert Hurkacz si impone 7-6 6-2 con il sudafricano Lloyd Harris. Il serbo Momir Kecmanovic prevale 3-6 6-1 6-1 con l’americano Taylor Fritz.

Tra le donne nei quarti di finale la giapponese Naomi Osaka vince 6-2 6-1 con l’americana Danielle Collins. La svizzera Belinda Bencic supera 6- 1 6-2 l’australiana Darja Saville. L’altra americana Jessica Pegula supera la spagnola Paula Badosa per il ritiro per l’infortunio della Badosa nel primo set sul 4-1 per la Pegula. Negli ottavi di finale la polacca Iga Swiatek prevale 6-3 6-1 con l’americana Cori Gauff.