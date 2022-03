Carri armati russi tra i condomini di Kiev

Una famiglia che stava appunto cercando di scappare dalla guerra: la madre, il figlio e la figlia adolescenti sono morti sul colpo. Sparpagliate a terra le valigie e gli effetti personali che speravano di portarsi via. Il padre è invece ancora vivo, ma privo di sensi e gravemente ferito.



Il presidente Zelensky: "Puniremo tutti coloro che hanno commesso queste atrocità". In fiamme un deposito di petrolio a Lugansk.





KIEV - Secondo la Cnn, i carri armati russi stanno prendendo posizione in un'area densamente popolata appena ad ovest di Kiev.La clip di un video di 17 secondi è stata filmata da un residente in un condominio nel distretto di Irpin, luogo in cui le forze russe hanno esploso colpi verso la capitale, tra ieri e oggi, uccidendo diversi civili.Il video mostra almeno cinque carri armati russi e i loro equipaggi a pochi metri da alti condomini.Quattro civili sono stati uccisi a Irpin, a ovest di Kiev, mentre erano in fuga durante un attacco russo.L’onda d’urto del bombardamento dei mortai russi ha colpito tutto ciò che era nelle vicinanze alzando una nuvola di polvere che ha impedito la visibilità per alcuni secondi. Quando ha iniziato a diradarsi i soldati hanno cercato di mettere in salvo i compagni feriti. Purtroppo si sono subito accorti che a terra, dalla parte opposta dell'incrocio, sono rimasti i corpi di quattro persone.