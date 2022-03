Covid Puglia: 1730 casi, tasso positività al 7,4%

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 1.730 i nuovi casi rilevato in Puglia su 23.357 test registrati (positività al 7,4%), mentre una persona è morta.I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Lecce, 652; Bari, 506; Foggia, 194; Bat, 139; Taranto, 122; Brindisi, 101. I residenti fuori regione sono 15 e uno in provincia non definita.Sono 74.904 le persone attualmente positive (in aumento rispetto a ieri quando erano 74.339) , delle quali 541 (ieri erano 543) sono ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva, senza variazioni rispetto a ieri.