Come sarà l'esame di Maturità 2022

Dopo l'approvazione del Parlamento, il ministero dell'Istruzione Patrizio Bianchi rende note le modalità del prossimo esame di Stato. Si torna alla formula pre-pandemia: due prove scritte e l'orale.Saranno proposte ai candidati sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato le ordinanze. Ad esempio, Lingua e cultura latina per il Liceo classico, Matematica per lo Scientifico, Economia aziendale per l’Istituto Tecnico, Settore economico, Indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing», Igiene e cultura medico-sanitaria per l’Istituto Professionale, Settore Servizi, Indirizzo «Servizi socio-sanitari».Entro il 22 giugno, i docenti che insegnano la disciplina oggetto della seconda prova e fanno parte delle commissioni d'esame dovranno elaborare le tre tracce. Fra queste sarà scelta a sorte la traccia che sarà data ai candidati.Per quanto riguarsa il colloquio, questo inizierà con una discussione incentrata sull'analisi di un materiale scelto dalla commissione, come un testo, un documento o un progetto. Lo studente dovrà mostrare di avere acquisito un certa padronanza dei contenuti e dei metodi delle varie discipline, inclusa educazione civica. Al candidato sarà poi chiesto, tramite relazione o lavoro multimediale, la presentazione delle esperienze fatte nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.La commissione esaminante sarà composta da sei commissari interni ed un presidente esterno. La valutazione, data in centesimi, comprenderà anche il credito scolatisco, che avrà un massimo di 50 punti. Massimo 15 punti per la prova di italiano, 10 per la seconda prova scritta, e 25 per l'orale. Al voto potrà essere aggiunta la lode. Anche in questo caso, per il colloquio, è prevista anche la videoconferenza.