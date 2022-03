Serena Brancale e Ghemon, un duetto esplosivo sulle note di 'Pessime intenzioni'

MILANO - Dal 18 marzo 2022 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “PESSIME INTENZIONI” (Isola degli Artisti), il nuovo singolo di SERENA BRANCALE feat. GHEMON che anticipa l'uscita del disco “ JE SO ACCUSI’ “il 25 marzo.

“Pessime intenzioni” è un brano che racconta di una festa ad Hollywood. Lei, entusiasta della vita, pronta ad uscire e fare festa, che rimanda le responsabilità al lunedì e si prepara. Lui il paziente della coppia, introverso, il più riflessivo.

Racconta Serena Brancale a proposito del brano “Quando ho proposto a Ghemon di collaborare su questa canzone non sapevamo che entrambi fossimo in un periodo di ascolti Anni '70. Abbiamo sposato l’idea di omaggiare la Motown e ci siamo tuffati in questo mood intramontabile, ricco di sonorità vintage. Insieme ci siamo divertiti nell’immaginare una coppia cosi opposta tra loro, che si prepara per uscire con due visioni dissonanti della serata.. When Sly calls...”

Ghemon: “Passare del tempo in studio insieme a Serena per scrivere e comporre e questo brano è stato eccezionale e incredibilmente naturale, nonostante fosse la nostra prima collaborazione. Ero certo che ci fosse affinità con un’artista come lei, che trovo essere in uno splendido momento dì maturità artistica. Quando le energie in circolo sono così positive e le radici così simili, non può venire fuori altro che musica dall’anima: è per questo che si chiama ‘Soul’.”