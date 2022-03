Covid Puglia: +8.521 casi e 10 decessi. Tasso sale al 23,6%

BARI - Prosegue la salita del tasso di positività al Covid-19 in Puglia che oggi tocca il 23,6% (ieri 20,3%) del rapporto tra gli 8.521 nuovi positivi e i 36.065 test giornalieri registrati.I decessi sono 10, mentre delle 96.493 (ieri 92.101) persone attualmente positive, 560 (ieri 550) sono ricoverate in area non critica e 29 in terapia intensiva, due in più di ieri.La province di Lecce, con 2.616 casi e quella di Bari, con 2.603, sono le più colpite dai contagi che nel Foggiano sono 1.031, nel Tarantino 926, nel Brindisino 711 e nella Bat 578.