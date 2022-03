D94 Complanare Sud di Bari, chiuso allacciamento tangenziale Bari

per chi proviene dalla A14 ed è diretto sulla Tangenziale verso Brindisi-Lecce: uscire allo svincolo di Bari Zona Industriale sulla D94 Complanare di Bari e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere l'uscita "Tangenziale di Bari", per poi proseguire sulla Tangenziale verso Brindisi-Lecce;

per chi proviene da Modugno ed è diretto sulla Tangenziale verso Brindisi-Lecce immettersi sulla SP1 Bari-Modugno verso Bari e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere l'uscita "Tangenziale di Bari", per poi proseguire sulla Tangenziale di Bari in direzione Brindisi-Lecce.

In ulteriore alternativa, si potrà proseguire sulla Tangenziale di Bari verso Foggia e uscire allo svincolo 7/b, per poi immettersi sulla SS96 Bari-Altamura in direzione di Modugno, uscire verso Brindisi-Taranto e prendere la seconda uscita della rotatoria verso Brindisi-Taranto-Tangenziale, procedere poi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari fino a raggiungere l'uscita "Tangenziale di Bari" per proseguire, infine, sulla Tangenziale verso Brindisi-Lecce.



Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

ROMA - Nell'ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l'Italia ha avviato, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, su tutta la propria rete in gestione, come condiviso con le istituzioni territoriali, sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari) sono stati programmati interventi di manutenzione del viadotto "Santa Caterina", situato al km 676+686. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.Il piano di interventi è stato definito sulla base degli esiti di analisi approfondite condotte sull'opera secondo i nuovi standard previsti dalla normativa e prevede attività anche di carattere strutturale, al fine di allungarne la durabilità.Pertanto, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la Tangenziale di Bari, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e da Modugno ed è diretto verso la Tangenziale di Bari, in direzione di Brindisi-Lecce, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di lunedì 21 marzo.In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: