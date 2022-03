(via Roland Garros fb)

NEW YORK - Dopo l'Australian Open, addio anche a Indian Wells per il tennista numero 2 al mondo. Il governo statunitense non ha infatti concesso nessuna deroga a Djokovic, che non è vaccinato contro la Covid-19."Sapevo che sarebbe stato improbabile essere in grado di viaggiare - ha scritto Djokovic sui social - Il CDC ha confermato che i regolamenti non cambieranno, quindi non potrò giocare negli Stati Uniti. Buona fortuna a coloro che giocano in questi grandi tornei".