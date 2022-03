Ucraina, bombardato ospedale pediatrico

- L'offensiva russa non si ferma in Ucraina. È notizia di pochi minuti fa di un raid aereo a Mariupol, dove un ospedale pediatrico civile sarebbe andato distrutto. Il Presidente ucraino Zelensky ha lanciato un appello al mondo tramite twitter: "Persone e bambini sono sotto le macerie. Bambini sotto le macerie. Che atrocità! Per quanto ancora il mondo sarà complice ignorando il terrore? Chiudete i cieli adesso! Fermate le uccisioni! Avete il potere di farlo ma sembra che stiate perdendo l'umanità".