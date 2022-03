Corteo storico San Nicola: due offerte in risposta alla gara per l’ideazione, l’organizzazione e la gestione

BARI - La ripartizione Culture rende noto che, alle ore 12 di questa mattina, termine fissato per la presentazione sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) delle offerte per partecipare alla gara dell’accordo quadro per l’ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione integrata del Corteo Storico di San Nicola - edizioni 2022 -, sono pervenute due offerte: la prima presentata dalla costituenda RTI tra Gruppo Ideazione srl e Cube Comunicazione, la seconda da Password Srl.La commissione si insedierà domani, martedì 29 marzo, alle ore 10, per l’avvio delle attività di gara.