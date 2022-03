E' morto Biagio Proietti

ROMA - Il regista, conosciuto per aver diretto celebri sceneggiati della Rai, si è spento a Roma all'età di 81 anni. Nel corso della carriera, Proietti ha lavorato anche in radio e scritto diverse sceneggiature per il grande schermo.A comunicare la notizia dal profilo Facebook dello stesso Proietti è stata la sua famiglia: "Cari tutti, non potendo avvisarvi personalmente lo facciamo in questo modo per cercare di raggiungere tutte le persone che hanno voluto bene a Biagio. Chi lo conosceva personalmente e chi solo attraverso le sue pagine, le sue parole, le sue immagini. Purtroppo questa mattina Biagio ci ha lasciato".Autore, regista, sceneggiatore e scrittore, Proietti era nato nella Capitale nel 1940. Per il grande schermo ha scritto numerose sceneggiature: ‘Fai in fretta a uccidermi ho freddo’, di Citto Maselli, ‘La morte risale a ieri sera’ di Duccio Tessari, ‘The Black Cat’ di Lucio Fulci, 'L'assassino ha riservato nove poltrone' di Giuseppe Bennati.Nel 1970 ha inaugurato la stagione dei grandi gialli televisivi Rai, scrivendo ‘Coralba’, ‘Come un uragano’, 'Lungo il fiume e sull'acqua', ‘Un certo Harry Brent’, 'Ho incontrato un'ombra', la miniserie 'Philo Vance' e 'Dov'è Anna?' sceneggiato record di ascolti nel 1976 con 28 milioni di spettatori nella puntata finale.Sempre per la tv ha scritto ‘Racconti fantastici’ da Edgar Allan Poe, Madame Bovary, e due serie cult di racconti del mistero ‘Il filo e il labirinto’ e 'Il fascino dell'insolito'.