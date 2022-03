E' tornato a casa il 61enne dato per disperso in Val Chiavenna

Le ricerche dell'uomo andavano avanti da ieri, dopo che era partito da Desio e si era recato in treno nella provincia di Sondrio con l'intenzione di raggiungere la Val Codera. A dare l'allarme i familiari che non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui. Nelle ricerche è stato coinvolto anche il soccorso alpino.

SONDRIO - È rientrato a casa per conto proprio e sta bene l'uomo di 60 anni di Desio (Monza e Brianza), di cui non si avevano più notizie da venerdì. Lo ha reso noto poco fa il Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna che lo stava cercando dopo l'allarme lanciato dai familiari.