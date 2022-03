Ex Ilva, Pagano (Pd): "Bene 10 mln da Regione Puglia per cassintegrati, ma Governo faccia di più"

TARANTO - “I lavoratori dell’ex Ilva non assorbiti nella nuova gestione meritano maggiore attenzione e maggiori tutele. Ecco perché l’iniziativa della Regione Puglia non può che essere accolta con soddisfazione e speranza. Un investimento di 10 milioni di euro per permettere ai 1500 lavoratori in cassa integrazione di prendere parte a lavori di pubblica utilità per i Comuni. Chiaramente questo non risolve la vicenda ma conferma la volontà e l’impegno dell’amministrazione Emiliano di trovare soluzioni su ogni fronte aperto dalla questione dell’acciaieria. Pretendiamo, ancora una volta stando al fianco dei lavoratori, che il Governo e soprattutto il Ministro Giorgetti rispettino le promesse fatte a Taranto ed a tutte queste persone. C’è sempre più bisogno di risposte chiare e immediate per dare una prospettiva alla città, a questi lavoratori e alle loro famiglie”. Lo dichiara, deputato pugliese del Partito Democratico.