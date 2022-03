Expo '22: intervista a Marcello Milano, Sales Director dell'Acetificio Andrea Milano

Ho avuto modo di parlare di questo argomento con Marcello Milano, Sales Director di Andrea Milano, famoso brand italiano nel mondo, e di conoscere la storia di quest'Azienda del Sud che si è fatta strada piano piano fino ad oggi, con esportazioni fino a Dubai e in diversi paesi in tutto il mondo.L'Acetificio Andrea Milano nasce nel 1889 e rappresenta una delle maggiori realtà del settore con tre stabilimenti produttivi: Napoli, Acerra (NA) e Modena. Produce aceto di vino, aceto di mele, Aceto balsamico di Modena IGP, aceto di riso, aceto di melograno, glasse a base di aceto e tanti altri condimenti.





Non tutti sanno che l’aceto di mele biologico, ad esempio, è un vero toccasana. Un cucchiaio al mattino di aceto di mele biologico non filtrato diluito in acqua ha grandi proprietà benefiche per la salute e aiuta a dimagrire. L'azienda Milano ha creato nella linea degli infusi di aceto di mele biologico con spezie biologiche quali zenzero, curcuma, cannella, peperoncino, zenzero e matcha.









Da poco anche nel settore degli yacht per l'utilizzo dell'aceto sia come anticalcare che per le pulizie delle imbarcazioni stesse. Tra le varie innovazioni nel mercato italiano ed estero ci sono le linee di aceto di alcol con Trigger spray, dedicato alla pulizia e altri utilizzi domestici.

Esporta in più di 65 paesi nel mondo e l’obiettivo per i prossimi anni è quello di aumentare la presenza nella GDO italiana, oltre ad espandere ulteriormente i propri marchi in giro per il mondo. Ha vinto nel 2020 il Gulfood Innovation Awards a Dubai per la linea Deto, una linea di aceti biologici non filtrati non pastorizzati.