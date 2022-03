FAI Bari, aperte le porte del cantiere di palazzo Atti

In occasione della visita curata dal FAI Giovani Bari saranno raccontate la storia e le vicende dell’edificio a partire dalla sua costruzione voluta dal cav. Luigi Colonna, tra il 1915 e il 1916, fino al restauro attualmente in corso oltre a poter accedere, in via del tutto eccezionale, all’interno dell’edificio per osservare da vicino il gruppo scultoreo collocato sul loggiato della facciata principale.





I restauratori dell’Impresa Resta, gli architetti dello studioIDEAM e i volontari del FAI accompagneranno i visitatori lungo un percorso che attraverserà la storia e le vicende dell'edificio progettato per il committente Arturo Atti nel contesto dell’eclettismo barese dell’inizio del Novecento. I restauratori dell’Impresa Resta, gli architetti dello studioIDEAM e i volontari del FAI accompagneranno i visitatori lungo un percorso che attraverserà la storia e le vicende dell'edificio progettato per il committente Arturo Atti nel contesto dell’eclettismo barese dell’inizio del Novecento.

BARI - Sabato 5 marzo 2022, a partire dalle 10,00, il Gruppo FAI Giovani Bari, in collaborazione con la Delegazione FAI di Bari e la Direzione regionale del FAI per la Puglia, aprirà le porte del cantiere di palazzo Atti, edificio in stile eclettico progettato dall’ingegner Ettore Patruno nel 1916, attualmente in fase di restauro a cura dello studio di architettura studioIDEAM e dell'Impresa Resta.