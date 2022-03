Fifa e Uefa sospendono la Russia: niente Mondiali per la nazionale

GINEVRA - L'attacco russo all'Ucraina sconvolge anche le competizioni sportive. Le federazioni calcistiche mondiale ed europea hanno preso questa durissima decisione. Il Cio "raccomanda" di escludere gli atleti russi e bielorussi.Come primo effetto della decisione lo Spartak Mosca non potrà giocare l'ottavo di finale di Europa League contro il Lipsia, che dunque passa ai quarti, mentre con la Russia fuori nei playoff mondiali la Polonia andrà direttamente in finale - o almeno questo è l'orientamento, senza ripescaggi - contro la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia. Da sottolineare anche l'altra decisione presa dall'Uefa: Nyon ha deciso infatti di interrompere la partnership con Gazprom, con effetto immediato su tutti gli accordi."La UEFA ha deciso oggi di porre fine alla sua partnership con Gazprom in tutte le competizioni. La decisione ha effetto immediato e riguarda tutti gli accordi esistenti, compresa la UEFA Champions League, competizioni UEFA per le nazionali e UEFA EURO 2024", si apprende nel comunicato.