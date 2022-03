(euronews) Guerra in Ucraina. Non rispondono i controlli a distanza di Chernobyl. L'AIEA preoccupata per la sicurezza della centrale nucleare, nelle mani dei russi: "Cruciale garantire gli standard". Il Ministro dell'energia ucraino sull'impianto di Zaporizhzhia: "Il personale torturato dagli occupanti"