Il Lecce Primavera vince 2-1 in casa col Sassuolo

Nel secondo tempo al 5’ il Lecce Primavera ha raddoppiato con lo spagnolo Joan Gonzalez su rigore concesso per un fallo del portiere Samuele Vitale sul belga Mats Lemmens. Al 24’ il Sassuolo ha segnato con il ghanese Salim Abubakar con una conclusione a rientrare.





Gli emiliani sono rimasti in nove per le espulsioni al 28’ dell’albanese Enea Cehu per doppia ammonizione e al 36’ di Kevin Miranda per un fallo da ultimo uomo su Dario Daka. Successo importante per i salentini.





Il Lecce Primavera è terzultimo con 27 punti insieme al Verona. Nella venticinquesima giornata i salentini giocheranno Dolmenica 20 Marzo alle 13 a Empoli.

- Nella ventiquattresima giornata del campionato di calcio Primavera il Lecce ha vinto 2-1 al “Via del Mare” col Sassuolo. Nel primo tempo al 21’ i salentini sono passati in vantaggio con l’albanese Dario Daka, con una conclusione al volo su passaggio dello svedese Emin Hasic.