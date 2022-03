Il teenager che traccia i jet di Putin e degli oligarchi russi

In passato fece lo stesso con Elon Musk, che gli offri 5mila dollari per smetterla.

MIAMI - Si chiama Jack Sweeney, ha 19 anni e studia in un'università della Florida. Sfruttando le sue abilità informatiche e non solo, si diletta a fare questa cosa.Sweeney ha lanciato su Twitter i nuovi bot @RUOligarchJets e @Putinjet nel fine settimana dopo l'attacco della Russia all'Ucraina.Oggi, forte di oltre un quarto di milione di seguaci, ha proclamato che "appoggerà gli sforzi per dar la caccia agli oligarchi e ai loro beni, proprio come ha chiesto il presidente in Congresso".A suggerirglielo gli amici anche prima della guerra: "Dovresti seguire le tracce di Putin". Ed ecco fatto: su Twitter sono comparsi in queste ore i movimenti di un aereo privato di proprietà di Arkady Rotemberg, amico di infanzia del presidente russo, atterrato alle Maldive, e uno dei cinque intestati al proprietario del Chelsea Roman Abramovich, in viaggio da Istanbul a Ankara.