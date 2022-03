La Moldavia ha chiesto di entrare nella Ue

La presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha presentato una richiesta ufficiale per entrare a far parte dell'Unione europea. Lo stesso ha fatto la Georgia. Due giorni prima il Parlamento Europeo aveva approvato una risoluzione per candidare l’Ucraina a diventare membro dell’Unione.Quelli di Moldavia e Georgia sono stati annunci simbolici, ma allo stesso tempo significativi della volontà dei due paesi, considerati dalla Russia parte della propria area di influenza, di avvicinarsi all’Unione.Al momento uno Stato non europeo non può aderire all’Unione europea: una limitazione che ha un’interpretazione più storico-culturale che puramente geografica (basti pensare a Cipro). Nel 2014 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui si sottolinea che anche gli ex Paesi dell’Unione Sovietica hanno una prospettiva europea e possono presentare domanda di adesione.Per ora, sono riuscite a entrare nell’Ue le tre repubbliche baltiche: Estonia, Lettonia e Lituania.