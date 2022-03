Imbocca contromano l'autostrada e provoca un incidente: 3 morti

Il tratto autostradale interessato è stato chiuso per permettere i soccorsi.

NAPOLI - E' successo lungo l'A1 in direzione Sud dopo l'uscita per Capua, in Campania. Coinvolte tre auto. Tra le vittime, ci sono due fratelli. Il dramma poco dopo le 19 quando l’auto ha imboccato contro mano l’A1 in direzione Napoli. Le ambulanze sono partite anche dall’ospedale di Cassino.Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco sono riusciti a liberare dalle lamiere cinque persone consegnandole alle cure del 118 presente li sul posto con varie autoambulanze.