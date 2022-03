La Corea del Nord ha lanciato un missile verso il Mar del Giappone

PYONGYANG - A denunciare l'accaduto è Seul, che esorta le autorità nordcoreane a "fermarsi immediatamente".Le recenti attività "da parte del Nord rappresentano una minaccia significativa non solo per la comunità internazionale, ma anche per la pace e la stabilità nella penisola coreana", ha affermato il Comando di Stato maggiore congiunto di Seul in una dichiarazione. "Esortiamo vivamente il Nord a fermarsi immediatamente", aggiungendo che per i dettagli sul missile, le autorità di intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti "stanno conducendo un'analisi dettagliata".Si tratta della nona azione dimostrativa da parte di Pyongyang dall'inizio del 2022.