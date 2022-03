La furia di Putin per il missile su Donetsk: "Come i fascisti alla fine del Terzo Reich"

(Agenzia Vista) - Mosca, 16 Marzo 2022 - "Il 14 Marzo come sapete c’è stato un attacco missilistico a Donetsk e sono morte 20 persone. Questo tipo di attacchi continuano ogni giorno negli ultimi tempi con obiettivi a caso in qualsiasi momento. E' come quando i fascisti alla fine del Terzo Reich hanno cercato di fare più vittime civili innocenti possibili. La cosa che colpisce è il cinismo con cui si dice che è stata la Russia a lanciare i missili". Così Putin nel corso di una riunione.