Lavoratori ARPAL, Caracciolo: “Auspicio è che lo scontro possa diventare motivo di incontro e superamento della vicenda”

BARI - "Il futuro dei lavoratori precari e dei formatori dell’ARPAL è il solo tema su cui si è focalizzata l’attenzione del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale nelle ultime settimane, al fine di affiancare il lavoro dei sindacati e tutelare sempre i lavoratori". Così il presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo."Quanto alle accuse mosse dalle due rappresentanti sindacali al collega Mazzarano, io penso, conoscendo e stimando il collega, che il tutto sia stato frutto di fraintendimento. Pertanto il mio auspicio è che lo scontro nato da una incomprensione possa diventare motivo di incontro e superamento della vicenda per poter concentrare le forze per la risoluzione dei problemi dei lavoratori, come sempre abbiamo fatto come Gruppo consiliare".