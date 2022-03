Qatar '22: tutti i paesi che volano alla fase finale

Nel Gruppo Sudamericano l’Ecuador perde 3-1 a Ciudad del Este col Paraguay e si qualifica ai Mondiali. L’ Uruguay vince 1-0 a Montevideo col Perù e vola a Qatar 2022. Nel Gruppo del Nord America il Canada supera 4-0 a Toronto la Giamaica e si qualifica dopo 36 anni per i Mondiali.





Nel Gruppo dell’Africa il Ghana pareggia 1-1 nel ritorno a Lagos con la Nigeria dopo aver pareggiato 0-0 in casa nell’andata e si qualifica ai Mondiali. Il Senegal vince nel ritorno 3-1 a Diamnadio ai rigori con l’Egitto dopo aver perso 1-0 in trasferta nell’andata e vola in Qatar.





Il Camerun vince 2-1 nel ritorno dopo i tempi supplementari a Blida con l’Algeria dopo aver perso 1-0 in casa nell’andata e si qualifica ai Mondiali. Il Marocco nel ritorno travolge 4-1 a Casablanca il Congo dopo aver pareggiato 1-1 fuori casa nell’andata e vola ai Mondiali. La Tunisia pareggia nel ritorno 0-0 a Rades con il Mali dopo aver vinto 1-0 in trasferta nell’andata e si qualifica per i Mondiali.

Nella finale del Gruppo B la Polonia supera 2-0 a Chorzow la Svezia e vola ai Mondiali. Nel secondo tempo al 5’ i polacchi passano in vantaggio con Lewandowski su rigore concesso per un fallo di Karlstrom su Krychowiak. Al 28’ raddoppiano con Zielinski con una conclusione in diagonale.