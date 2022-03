Le dieci spiagge più belle del mondo secondo Tripadvisor

(Turquoise Bay via Tripadvisor)





Secondo il sito web statunitense tutte le 25 spiagge della lista sono quelle viaggiatori sognano tutto l'anno.





(La spiaggia dei Conigli in Sardegna)

Turquoise Bay in Australia, Varadero Beach a Cuba, la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa. Tripadvisor ha stilato la classifica delle dieci spiagge più belle del mondo, frutto delle recensioni di decine di milioni di viaggiatori.A dominare la classifica di quest'anno i Caraibi, ma anche il Brasile spicca con ben 3 spiagge nella top 10. Anche l'Italia si piazza nelle prime dieci posizioni grazie a una sua isola, ed è in testa in Europa, sopra Portogallo, Spagna, Grecia e Cipro.