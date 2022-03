Lo sport per combattere la discriminazione

MILANO – In campo siamo tutti uguali, perché non può essere lo stesso nella vita quotidiana? È questa la domanda che poniamo in classe ai bambini e alle bambine che partecipano al progetto Mostra il Cartellino Rosso al Razzismo, parlando di quanto lo sport giochi un ruolo fondamentale nella lotta alla discriminazione.

Non soltanto attraverso i progetti Inter Campus nel mondo, come quelli di integrazione etnica in Israele e Palestina, di collaborazione tra tribù in Africa, oppure di dialogo tra società divise o di semplice inclusione tra maschi e femmine, ma anche per il ruolo di ognuno di noi davanti alla propria comunità. Chiunque scenda in campo, con indosso i colori nerazzurri o quelli di altre squadre, è testimone e protagonista della società di domani. In cui non c’è posto per la discriminazione, né oggi, né mai.

Inter Campus, insieme ad altri Club italiani e del mondo, co-finanzia il progetto #DiversityWins insieme all’Unione Europea e allo European Football for Development Network. (Fonte: Inter.it)