Machine Gun Kelly: il principe del punk torna con il nuovo album 'Mainstream Sellout'

MILANO - È finalmente uscito il nuovo album (il sesto) di Machine Gun Kelly, mainstream sellout via Bad Boy/Interscope Records. La produzione esecutiva del disco è stata affidata a Travis Barker.

Machine Gun Kelly è stato incoronato nell’ultimo numero di Billboard come “Il Principe del Pop-Punk” ed è stato pubblicato un video backstage in cui l’hitmaker racconta di sé e l’ispirazione dietro questo nuovo album.

“mainstream sellout” contiene diverse collaborazioni: Gunna, Young Thug, Bring Me the Horizon, blackbear e iann dior. Il progetto è stato anticipato dai singoli “emo girl” feat. WILLOW – una collaborazione di successo che trascende i generi musicali (ha già raggiunto oltre 50 milioni di stream, già nella Top 25 della Billboard Alternative Airplay Chart e virale sulla piattaforma di TikTok) – e da "ay!" in collaborazione con la leggenda del rap Lil’ Wayne (11 milioni di stream solo nella prima settimana). Il 17 marzo è inoltre uscito il nuovo singolo “Maybe” in collaborazione con i Bring Me The Horizon. C’è spazio anche per Pete Davidson che appare in un interlude dell’album. Il progetto arriva accompagnato anche da 14 nuovi lyric video, diretti da Kyle Cogan presso il Simian di L.A assieme al muralista Roshi.

Machine Gun Kelly è uno degli artisti più eclettici del panorama musicale mondiale odierno. Partito da Cleveland, è divenuto una superstar globale sia per la sua carriera nella musica, prima come rapper poi come artista fuori dalle categorie di genere, sia in qualità di attore (ha recitato in diversi film di successo).

Il suo ultimo album, “Tickets to My Downfall” (certificato ORO in Italia), è uscito a settembre 2020 e ha raggiunto la #1 nella classifica statunitense Billboard 200, segnando la svolta definitiva per MGK verso il pop punk.“Tickets to My Downfall” è stato incoronato negli USA come miglior album rock del 2020 e del 2021, vendendo oltre 2,5 milioni di copie e accumulando oltre 3,6 miliardi di stream.

L’album ha regalato inoltre a MGK diversi premi agli MTV VMA, agli iHEART e ai Billboard Awards e conteneva le hit "bloody valentine" e "my ex's best friend.". Nel 2020 si è esibito con una strepitosa performance a Times Square durante la notte di Capodannoin una piazza deserta, rimasta però iconica.

Di recente sono stati resi disponibili anche per i fan, i brani del suo EP “Lockdown sessions” registrato durante la pandemia e ora per la prima volta pubblicato ufficialmente sulle piattaforme streaming. Il brano “roll the windows up” (precedentemente intitolato “smoke and drive”) è ri-uscito accompagnato anche da un video musicale.

Machine Gun Kelly si esibirà in Italia con un grande concerto il prossimo 27 settembre 2022 al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti sono disponibili su www.livenation.it