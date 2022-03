Mambolosco: dal 25 marzo in radio il nuovo singolo '#Sì feat. Tony Effe'

Mambolosco torna venerdì 25 marzo con il nuovo singolo “#Sì” feat. Tony Effe (Virgin Records/Universal Music Italy). Il brano sarà disponibile a partire dalle ore 01.00.

“#Sì” è un pezzo dal sound cupo e dark, che gioca, a livello tematico, con gli stilemi tipici del genere hip hop: sesso, soldi, fama, business. Ancora una volta MAMBOLOSCO riflette sui pro e i contro di una vita sotto i riflettori, su quanto la trap con cui si è fatto conoscere sia a volte una “trappola” da cui sembra impossibile sfuggire. Il brano si avvale della collaborazione con Tony Effe, figura tra le più influenti della scena urban e trap italiana. Firme inconfondibili, a livello di produzione, quelle di Nardi e Finesse, con cui MAMBOLOSCO prosegue un sodalizio artistico pluriennale costellato di successi e traguardi.

“#Sì” feat. Tony Effe giunge a poche settimane dall’uscita di “BlaBlaBla”, uscito a febbraio. Il brano, atteso e richiesto a gran voce dai fan di MAMBOLOSCO, è stato pubblicato integralmente dopo il successo riscosso su Tik Tok da un suo “spoiler”. In poco tempo il pezzo si è aggiudicato per due settimane di fila il primo posto in classifica delle canzoni più virali sulla piattaforma, confermando l’innato talento del rapper vicentino di dettare i trend musicali del momento.

Negli ultimi anni MAMBOLOSCO ha saputo farsi strada nel mondo dell'hip hop affermandosi, con oltre 430 mln di stream totali sulle piattaforme digitali, 1,9 mln di ascoltatori mensili su Spotify e più di 97 mln di visualizzazioni su YouTube, come uno degli artisti più a fuoco dello scenario attuale. Dalla pubblicazione del disco d'esordio “ARTE”, certificato Disco d'Oro, a quella di “CALDO”, il joint album da oltre 83 mln di stream realizzato insieme all'amico e collega Boro Boro, che si è posizionato per quattro settimane consecutive nella Top 20 degli album più venduti, il rapper ha collezionato un successo dopo l'altro, dando vita a vere e proprie hit che hanno scalato le classifiche e ottenuto svariate certificazioni. Tra queste, “Twerk” e “Lento”, rispettivamente Disco di Platino e Triplo Disco di Platino, che vedono entrambe la partecipazione di Boro Boro e che tutt’ora contano in totale 135 mln di stream su Spotify e più di 47 mln di views su YouTube.