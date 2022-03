Zelensky alla Nato: "Aiuti militari senza restrizioni"

(via Zelensky Instagram)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, un mese dopo l'inizio del conflitto, invita il mondo a scendere in piazza oggi contro la guerra in attesa delle prime consegne di armi statunitensi nell'ambito di un pacchetto da 800 milioni di dollari e dell'annuncio di altri 6.000 missili da Londra per affrontare le forze russe. Intanto Kiev torna a denunciare l'uso di armi al fosforo da parte della Russia.

Zelensky è intervenuto all'assemblea della Nato ribadendo l'accusa dell'uso di armi al fosforo da parte dell'esercito russo.

L'Occidente, nel frattempo, potrebbe inviare missili antinave in Ucraina: gli Stati Uniti si consultano con gli alleati per l'invio, dice un funzionario dell'amministrazione americana, citato dall'agenzia Bloomberg, mentre a Bruxelles è il giorno del G7, dei vertici Nato e dell'Europa , a cui partecipano anche il presidente degli Stati Uniti Biden e il presidente ucraino Zelensky, che chiedono agli alleati aiuti illimitati e l'1% dei loro 20.000 carri armati.

La NATO deciderà oggi di schierare altri quattro gruppi tattici sul fronte orientale, in Bulgaria, Romania, Slovacchia e Ungheria, per far fronte alla minaccia russa.