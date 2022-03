Mantova: operaio muore schiacciato da un muletto

Per i rilievi sono intervenuti anche i tecnici della medicina del lavoro dell'Ats Valpadana e i carabinieri, accanto ai vigili del fuoco intervenuti per liberare il corpo rimasto sotto il mezzo meccanico.



L'uomo è morto per le gravi ferite riportate.





MANTOVA - Un 52enne è deceduto dopo essere stato schiacciato da un muletto a Castel Goffredo, provincia di Mantova. Secondo le prime informazioni, la vittima stava lavorando nel cantiere di una casa di riposo. Sul posto è intervenuta un'eliambulanza, ma invano.