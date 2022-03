Maserati: svelata la Grecale

Il nuovo SUV Maserati Grecale è “The Everyday Exceptional”: con il giusto bilanciamento tra sportività ed eleganza, va ad inaugurare un segmento inedito per il Brand.Grecale incarna i concetti di innovazione, versatilità e lusso: è un SUV best in class per abitabilità e comfort.Il nuovo SUV Maserati è disponibile nella versione GT, equipaggiata con un 4 cilindri mild hybrid in grado di sviluppare 300 CV; nella versione Modena, con motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV e nella performante versione Trofeo con il V6 da 530 CV.La Gamma Grecale verrà in seguito completata con la versione Full Electric. Il primo SUV completamente elettrificato della storia di Maserati arriverà sul mercato un anno dopo la versione benzina e utilizzerà la tecnologia a 400 Volt.Prestazioni di livello superiore per guidabilità e maneggevolezza. Velocità massima 285 km/h.Accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8”. (Dati riferiti alla versione Trofeo)Al lancio Grecale è disponibile anche nella Launch Edition PrimaSerie, edizione a tiratura limitata caratterizzata da contenuti esclusivi.Contenuti tecnologici innovativi: tra i quali il sistema Multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant), il sistema di Infotainment di ultima generazione, il comfort display, il digital clock e l’Head-up Display, come optional.All-round sound experience grazie all’iconica signature sound del Motore Maserati abbinata e all’immersivo sound system tridimensionale di Sonus faber.La nuova Maserati Grecale è prevista sul mercato nel secondo semestre del 2022.Maserati presenta Grecale, il nuovo SUV capace di incarnare il concetto di “The Everyday Exceptional”.È ancora una volta un vento a portare il nome di un nuovo modello.Grecale è il vento mediterraneo intenso che soffia da nord-est, e ora è anche un SUV che giocherà un ruolo fondamentale nella gamma Maserati.Dare alle auto i nomi dei venti più famosi nel mondo è una tradizione per il Brand.Tutto iniziò nel 1963 con la leggendaria Mistral. Arrivarono poi Ghibli, Bora e Khamsin. Nel 2016, Levante, il primo SUV della storia della Casa del Tridente.Passione, innovazione, versatilità ed eleganza sono gli ingredienti di Grecale che sarà presto disponibile in un’ampia gamma di motorizzazioni: motore a combustione tradizionale, ibrido e, in seguito, Full Electric.La nuova Maserati è eccezionale nella quotidianità: il brivido del lusso e la pura innovazione sono perfettamente bilanciate. Un’auto dalle grandi prestazioni, dalla linea unica, elegante e di carattere, dall’altissima qualità percepita dei suoi interni, grazie alla ricercatezza dei materiali scelti per “arredarli”. Senza dimenticare i contenuti altamente tecnologici e la sound experience a 360°: partendo dal ruggito tipicamente Maserati del motore, fino all’esperienza acustica immersiva, grazie all’impianto audio Sonus faber Premium (di serie/base) e High Premium (su richiesta). Ma Grecale è anche un’auto da tutti i giorni, un SUV da utilizzare per portare i figli a scuola o per recarsi al lavoro e affrontare ogni giornata senza scendere a compromessi.Il nuovo SUV, infatti, incarna l’audacia tutta italiana di Maserati di sapere rendere lusso e prestazioni eccezionali parte della routine quotidiana.Grecale è un SUV capace di distinguersi per abitabilità e comfort, potendo vantare una serie impressionante di “best in class”. È il migliore della sua categoria come spazio interno, guidabilità, maneggevolezza, accelerazione (0-100 km/h in 3,8” – per la versione Trofeo), velocità di punta (285 km/h – per la versione Trofeo), qualità dell’audio, uso estensivo di materiali come legni, carbonio, pelli e il miglior equipaggiamento di base.Grecale è disponibile in tre versioni: la versione GT, spinta da un 4 cilindri mild hybrid in grado di sviluppare 300 CV, la versione Modena con motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV e la versione Trofeo, equipaggiata da un performante benzina V6 da 530 CV derivato dal motore Nettuno di MC20.La gamma Grecale sarà completata grazie al debutto sul mercato della versione Full Electric, che utilizzerà la tecnologia a 400 Volt.Inoltre, al lancio Grecale è disponibile nella Launch Edition PrimaSerie, un’edizione a tiratura limitata caratterizzata da configurazioni di interni e contenuti esclusivi in termini di tecnologia.Già dal nome, PrimaSerie, esprime il privilegio di essere i proprietari di un modello completamente nuovo e fa dell’esclusività un chiaro punto di forza. Le sue caratteristiche uniche sono evidenti fin nei minimi dettagli, come la speciale cucitura a contrasto PrimaSerie sul poggiatesta interno.Sviluppato dal Maserati Innovation Lab di Modena, il nuovo Grecale è prodotto nello stabilimento di Cassino in Italia ed è destinato a giocare un ruolo di primo piano per Maserati.Un SUV dalle dimensioni generose: per la versione GT è lungo 4.846 millimetri con un passo di 2.901, alto 1.670, largo 2.163 mm (specchietti inclusi) con una carreggiata posteriore di 1.948 (che diventa ancora maggiore nella versione Trofeo) ha un marcato aspetto sportivo, senza sacrificare il comfort che, anche nell’abitabilità posteriore, raggiunge livelli degni di nota. Grecale accomoda un 99 percentile nei posti anteriori e un 99 percentile sui sedili posteriori.Un viaggio a bordo del nuovo modello Maserati si trasforma in un’esperienza unica abbinando un handling straordinario ad un comfort dinamico e acustico di pregio. La cura dei dettagli, come i vetri laminati che garantiscono un assorbimento acustico ottimale, senza far perdere la piacevolezza e l’unicità del sound Maserati.