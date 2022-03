Trenta bombardamenti nella regione di Kiev

(Drop of Light / Shutterstock.com)

KIEV - Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 30 bombardamenti di complessi residenziali e infrastrutture nella regione di Kiev. A renderlo noto l'amministrazione militare regionale di Kiev su Telegram, citato dall'Agenzia Unian."Durante l'intero periodo della guerra, distruzioni sono state registrate in 34 delle 69 comunità della regione di Kiev, ovvero il 49,2%. In totale, più di 500 obiettivi", spiega in una nota l'amministrazione.A Kiev le persone stanno morendo di fame e sono costrette a bere acqua di scarico, mentre la situazione in tutto il Paese peggiora. Lo ha detto a Times Radio la deputata ucraina Lesia Vasylenko, citata dal Guardian.La deputata ha spiegato che la capitale sta ancora affrontando attacchi e soffre la scarsità di cibo, mentre le persone sono "costrette a stare in scantinati e stazioni della metropolitana".