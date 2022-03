Midu: Caputo ritorna in campo anche per l'Ucraina

"Caputo - prosegue la nota - avrà bisogno di molto allenamento per riprendersi, con l’aiuto del maestro Daniele Micolani e del tennista Giovanni Dell'Atti del Circolo tennis di Nardò dove l'atleta è tesserato. E' contento che il suo debutto sarà a Calimera, perchè nel 1999 portò per la prima volta il tennis in carrozzina. E' stato uno dei fondatori con gli amici fiorentini, si è esibito nelle scuole nei vari circoli d'Italia, perchè lo sport è uno strumento di vita per abbattere le tante ingiustizie nei vari settori della vita lavoro, scuola, sanità, sport ecc... Ricevendo riconoscimenti in varie città d’Italia per il suo impegno in attività sociali e sportive. Giocherà indossando il nastro giallo blu sulla maglietta poi cercherà di fare qualcosa con degli aiuti materiali. Tante vittime innocenti, vedere quelle immagini dalle varie tv ti spezzano il cuore", conclude la nota.

BARI - Ritorna in campo Salvatore Caputo del MIDU Sport Handicap Puglia. L'atleta ha partecipato l'ultima volta al torneo internazionale di Cantu' nel 2019, dopo due anni di assenza per motivi di salute e del Covid. Parteciperà al secondo Torneo Nazionale “ Io Posso” che si svolgerà a Calimera presso il Circolo tennis da giovedì 10 a domenica 13, con gare di singolo e doppio. Lo si apprende in una nota del MIDU.