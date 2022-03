E' stata accompagnata verso il fine vita Samantha D'Incà, che si trovava da 14 mesi in stato vegetativo, dopo un'infezione contratta in seguito all'operazione a cui era stata sottoposta per una frattura al femore, avvenuta nel 2020.

Quando il padre Giorgio ha saputo che la figlia di 30 anni non si sarebbe più svegliata, ha iniziato una battaglia giudiziaria che si è conclusa con la sentenza del tribunale di Belluno, che lo ha nominato amministratore di sostegno permettendogli di avviare il percorso di fine vita, avvenuta nella struttura socio assistenziale "Gaggia Lante".