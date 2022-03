TEDxPutignano 2022: torna in Puglia l'appuntamento con le idee che meritano di essere diffuse

PUTIGNANO (BA) – Portato per la prima volta a Putignano lo scorso anno, grazie al lavoro appassionato di sei organizzatrici e un nutrito team di volontari, torna in città l’evento dedicato alle “idee che meritano di essere diffuse”. Si terrà sabato 18 giugno 2022 la seconda edizione di TEDxPutignano. “Desiderio” il tema che guiderà l’evento.Conosciuto in tutto il mondo con l’acronimo di TED (Technology, Entertainment, Design), l’evento culturale diffuso a livello planetario sarà nuovamente protagonista in Puglia. Il 18 giugno a Putignano speaker da tutta Italia si alterneranno sul palco per condividere idee innovative in grado di ispirare, incuriosire, motivare, cambiare il mondo sul tema “Desiderio”.Ogni persona sa cos’è il desiderio ma, per la gradazione di sfumatura che racchiude, definirlo con precisione non è semplice. L’etimologia ci viene in aiuto e carica questa parola di un fascino ancora più sfuggente: deriva dal latino de-sidera, mancanza di stelle. Nel senso di avvertire la mancanza delle stelle, cioè dei segni augurali, e perciò tendere verso qualcosa che manca. Questa definizione, alla quale studiosi e studiose ne affiancano altre, allude alla distanza tra soggetto e oggetto del desiderio e al moto d’animo che li lega.«Desiderare – commentano le organizzatrici – ci mette in uno stato di attesa, al quale si affianca una spinta propulsiva all’azione originata dal bisogno di colmare una distanza. Spesso questa distanza si manifesta con un disagio, una sorta di malessere. E noi, quando sentiamo un disagio, tendiamo in qualche modo ad eliminarlo. Con questa seconda edizione del TEDxPutignano abbiamo deciso di dar voce a donne e uomini che con talento e passione hanno deciso di non ignorare il disagio che sentivano dentro, ma di coltivarlo, per dar vita al desiderio e tendere alle stelle». Perché possano essere da ispirazione per tutte le donne e gli uomini che stanno trovando il coraggio di compiere il prossimo passo verso le proprie stelle.Prossimamente saranno resi noti i nomi degli speaker che ci accompagneranno in questo viaggio. Tutti gli aggiornati e le novità su Facebook e Instagram /TEDxPutignano.