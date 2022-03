Msc Crociere svela 7 nuovi spettacoli teatrali straordinari

(credits: Urania Martin)

GINEVRA - MSC Crociere ha rivelato oggi i dettagli dei sette nuovi spettacoli del Carousel Productions at Sea creati in esclusiva per le navi di classe Meraviglia, la novità più recente che ha arricchito la già vasta proposta di intrattenimento disponibile a bordo delle proprie navi.Oltre a centinaia di ore di attività quotidiane, serate a tema, musica dal vivo, tornei sportivi, sale giochi interattive ad alta tecnologia e produzioni teatrali nel teatro principale a bordo, gli ospiti che navigano sulle navi della classe Meraviglia della Compagnia possono ora sperimentare un nuovo concetto di intrattenimento ad alto coinvolgimento attraverso gli spettacoli che si svolgono nel Carousel Lounge, teatro di poppa delle navi di classe Meraviglia.MSC Crociere continua, quindi, a impegnarsi per garantire esperienze uniche ai propri ospiti a bordo delle proprie navi che diventano così una vera e propria destinazione all’interno dell’itinerario. Dopo una giornata trascorsa ad esplorare i luoghi più sorprendenti, visitabili mentre la nave è attraccata nei porti dell’itinerario, gli ospiti tornano a bordo per salpare verso una nuova meta e, durante la navigazione, hanno a disposizione una ricca offerta di intrattenimento 24 ore su 24 per tutta la famiglia.Carousel Productions at Sea è il nuovo brand di produzione targato MSC Crociere e offre sette spettacoli inediti ed esclusivi con acrobazie, danza e musica per creare un'esperienza di intrattenimento multisensoriale con luci, suoni e spettacoli incredibili in un ambiente intimo e all'avanguardia: il Carousel Lounge.Tutti gli spettacoli, della durata di 40 minuti, sono stati creati per allargare i confini dell'immaginazione, e vengono messi in scena da un cast di artisti esperti, selezionati accuratamente in tutto il mondo per le loro abilità uniche, e preparati secondo gli alti standard richiesti da MSC Crociere e Carousel Productions at Sea.Il Carousel Lounge è un luogo glamour e all'avanguardia che accoglie gli ospiti con spettacolari esibizioni di estro acrobatico e finezza artistica. Attrezzature audio e luci all'avanguardia si uniscono alle abilità umane in una serie di effetti speciali. Questi spazi, che si trovano a bordo delle navi di classe Meraviglia, sono ampi 1.000 metri quadri e sono caratterizzati da un palco e dotazioni tecnologiche costruite su misura attraverso un investimento milionario. In grado di ospitare fino a 400 spettatori, garantiscono un'esperienza di intrattenimento intima e indimenticabile.Steve Leatham, Head of Entertainment di MSC Crociere ha dichiarato: "I nostri esperti del team di intrattenimento lavorano senza sosta per portare a bordo le proposte più coinvolgenti, high-tech e spettacolari per gli ospiti, con l’obiettivo di far vivere loro esperienze che non dimenticheranno mai. Ogni spettacolo si spinge oltre i confini della fantasia e sfida la creatività per esplorare nuove idee e creare esperienze stimolanti in grado di deliziare gli ospiti di tutte le età. Il Carousel Lounge è uno dei luoghi più intimi e tecnologicamente avanzati a bordo delle nostre navi, all’interno di cui abbiamo voluto offrire sette spettacoli davvero inediti per accompagnare il pubblico attraverso percorsi narrativi unici e universi immaginari".AJEDREZ - disponibile su MSC VirtuosaIspirato al gioco degli scacchi, in questo spettacolo rock in stile lirico le protagoniste saranno due regine, che si innamorano dello stesso re e si sfidano per conquistare il suo cuore. Nel corso della storia entreranno in scena i vari personaggi della scacchiera, dagli alfieri ai cavalieri tutti caratterizzati da statue a grandezza naturale, le squadre si sfideranno per le proprie regine al ticchettio dell’orologio degli scacchi.ARKYMEA - disponibile su MSC VirtuosaUno scienziato trova un mondo nascosto dove le idee più selvagge e i sogni più ambiziosi diventano realtà. Con l'aiuto di un misterioso dispositivo, lo scienziato supera la dimensione reale per raggiungere Arkymea, un luogo misterioso popolato da personaggi stravaganti che compiono imprese acrobatiche e dove la magia prende vita intorno a lui.STRINGS - disponibile su MSC GrandiosaQuesta avventura circense ad alta quota racconta la storia di un solitario fabbricante di giocattoli e della sua bellissima musa. Lo spettacolo presenta una squisita colonna sonora dal vivo, spettacolari acrobazie in volo, ipnotizzanti artisti circensi e altro ancora.SWEET - disponibile su MSC Bellissima e MSC GrandiosaUna delizia per l'immaginazione, uno spettacolo che porta gli ospiti di tutte le età a immergersi in un vero e proprio mondo di caramelle. Questo spettacolo musicale è pieno di melodie classiche e promette di intrattenere tutta la famiglia attraverso alcune delle canzoni più iconiche.MYüT - disponibile su MSC BellissimaUn viaggio emotivo attraverso mondi magici pieni di personaggi, acrobati e ballerini. Mentre il protagonista MYüT si avventura alla ricerca di aiuto per riacquistare la sua voce, viene catapultato in uno stato onirico all’interno di un mondo vibrante pieno di colori e fiori. Questo luogo si evolve creando paesaggi mutevoli, ognuno dei quali risveglia emozioni diverse e nel protagonista. Lungo la strada conosce nuovi amici con doni e abilità speciali. Viene poi guidato verso la luce e alla scoperta del proprio talento e della propria voce, che è sempre stata dentro di lui.HOUDINI - disponibile su MSC Meraviglia da maggio 2022Immagina una celebrazione di alcune delle più fantasiose e meravigliose illusioni e magie del più grande artista del mondo, Harry Houdini. Lo spettacolo è caratterizzato da scelte musicali contemporanee, costumi elaborati, oggetti di scena sorprendenti e un cast internazionale di artisti che cantano, ballano e prendono vita attraverso uno dei teatri tecnicamente più avanzati al mondo, MSC Carousel Lounge.ROCK CIRCUS - disponibile su MSC Meraviglia da maggio 2022Un team di grande talento di acrobati, circensi, cantanti, ballerini e musicisti, e una iconica colonna sonora rock caratterizzano questo incredibile spettacolo ROCK CIRCUS. L'unica differenza è che gli assoli di chitarra e le scivolate sulle ginocchia prenderanno vita a mezz'aria mentre il talentuoso team di artisti si esibisce con giri e salti al ritmo dei più grandi successi di AC/DC, Guns & Roses e molti altri inni di Rocks Royalty!Questi incredibili spettacoli possono essere prenotati in anticipo per €10 o a bordo per €15 e includono un cocktail alcolico o analcolico d'autore a tema con lo spettacolo. Tra i cocktail anche il Bombay Tonic, Vodka Red Rooster, Virgin Mojito, Rosemary Gimlet, Tiki Mule e Paloma Fizz.