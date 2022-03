Ucraina, a Bari si mobilitano i giovani imprenditori, i giovani costruttori e gli avvocati

BARI - Si mobilitano per l’Ucraina anche i giovani imprenditori, i giovani costruttori e avvocati del capoluogo pugliese. Una consistente spedizione di farmaci di primo intervento e dispositivi sanitari, infatti, è stata inviata oggi per il tramite della Diocesi di Bari alla volta di Torino presso l’Arsenale della Pace per il successivo smistamento in Ucraina grazie a una iniziativa dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bari BAT, dei Giovani edili di ANCE Bari BAT e AIGA Bari, in collaborazione con la Farmacia Cavallo di Bari.