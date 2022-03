Ospedale di Altamura, il 18 e 19 marzo H-Open Weekend dedicato alla prevenzione del tumore alla prostata

BARI – Visite specialistiche, consulenze e informazioni per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore alla prostata. L’Ospedale di Altamura, che aderisce alla Rete nazionale degli ospedali Bollini Rosa, partecipa all’iniziativa H-Open Weekend della Fondazione Onda, in programma dal 18 al 20 marzo 2022 e dedicata alla prevenzione e diagnosi del tumore alla prostata con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso una malattia che in Italia conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi e rappresenta il 19% di tutti i tumori maschili.Nell’Ospedale della Murgia, a cura dell’Unità operativa di Urologia di cui è responsabile il dott. Mario De Siati, sono state organizzate due giornate dedicate - il 18 e 19 marzo 2022 – in cui sarà possibile effettuare gratuitamente visite specialistiche urologiche ed andrologiche. Visite, colloqui e consulenze si terranno nell’ambulatorio di Urologia, situato al piano terra del presidio.Per aderire alle iniziative del 18 marzo (ore 15,00-17,00) e del 19 marzo 2022 (ore 9,30-11,30) è necessaria la prenotazione tramite il numero di telefono 080.3108587, attivo il lunedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 fino al 14 marzo 2022Durante le due giornate, inoltre, sarà disponibile all’ingresso dell’Ospedale un info-point con materiale informativo.Maggiori informazioni sulla campagna della Fondazione Onda sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it , cliccando sul banner “Consulta i servizi offerti” ( https://bit.ly/3J5qdaZ ).