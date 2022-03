Ospedale Fiera, Bellomo (Lega): "Non diventi simbolo di sprechi"

BARI - “L’ospedale in Fiera del Levante a Bari, costato alla collettività ben 19 milioni di euro, rischia di diventare un simbolo degli sprechi del nostro Paese. Emiliano, che è a favore dello status quo, e il sindaco Decaro, che non si è capito ancora bene cosa voglia fare, adottino finalmente una strategia chiara e comune e cerchino di evitare uno sperpero di denaro pubblico che si andrebbe ad associare alle inchieste della Procura sulla lievitazione dei costi. Nessun gioco delle parti può essere accettato, così come nessun atteggiamento pilatesco, come quello del primo cittadino di Bari, può essere tollerato. Governatore e sindaco ci dicano cosa hanno intenzione di fare, qual è la loro strategia condivisa, assumendosi la piena responsabilità delle loro scelte politiche. Se decideranno, come accade a Milano, di smantellare la struttura ospedaliera della Fiera e di rifarla in una caserma militare. Oppure di trovare la soluzione, attraverso una variante del piano regolatore comunale, prevedendo che il centro per le maxiemergenze abbia una sede stabile all’interno del quartiere fieristico. L’importante è che si faccia presto e che si abbia rispetto per i soldi dei contribuenti. In questa vicenda è già stato perso molto denaro. Non se ne perda altro. E non si perda altro tempo”. Lo dichiara, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.