Locorotondo, insediata la Consulta comunale giovanile

LOCOROTONDO (BA) – Si è insediata lo scorso mercoledì 9 marzo 2022, su piattaforma virtuale, la Consulta Comunale Giovanile del Comune di Locorotondo. Come previsto da Regolamento, letto e condiviso durante la stessa seduta, sono stati assegnati i seguenti ruoli:Presidente – Paolo GiacovelliVice Presidente – Vincenzo CaroliSegretario – Riccardo PastorePresidente del Consiglio – Antonio ValentiniVice Presidente del Consiglio – Mauro CarrieriMembri del Consiglio – Eliana Scarafile, Claudio Baccaro Michele Latorre e Demitrio Guida.“La Consulta Comunale Giovanile – sottolinea l'Assessore alle Politiche Sociali Paolo Giacovelli – è uno strumento efficace di confronto partecipativo tra il mondo dei giovani e quello delle Istituzioni. Si percepiva, seppur a distanza, il desiderio di ognuno di “abbattere” le barriere di una realtà sociale non sempre di facile accesso.Auguro ad ognuno di loro – prosegue l'Assessore – di mantenere sempre alta l'attenzione verso il prossimo e di diventare portavoce e punto di riferimento per i coetanei. Questo gruppo, definite le cariche, sarà aperto a tutti i giovani locorotondesi attraverso momenti di dialogo, avviando così una serie di tavoli di lavoro.”