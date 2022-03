Ostuni, incendio coinvolge due auto

OSTUNI (BR) - Paura nella notte ad Ostuni (Br), quando i Vigili del fuoco sono intervenuti in Largo Risorgimento per spegnere un incendio che ha coinvolto due autovetture, una Audi A6 e una Fiat Marea.Le fiamme, partite da una delle due auto, si sono propagate sull'altra auto. Al termine delle operazioni di spegnimento la zona è stata bonificata e messa in sicurezza da parte del personale VVF.In corso accertamenti per l'individuazione delle cause dell'incendio.