La Juventus Femminile è prima con 41 punti. Dopo la sosta di Sabato 12 e Domenica 13 Marzo per la Coppa Italia, nella diciassettesima giornata la Juventus Femminile giocherà Sabato 19 Marzo fuori casa col Napoli. Le bianconere allenate dall’australiano Joe Montemurro dovranno vincere per confermarsi in vetta alla classifica di questo campionato.

Nella sedicesima giornata di Serie A di Calcio Femminile la Juventus ha pareggiato 1-1 a Vinovo con la Roma. Nel primo tempo all’11’ le bianconere sono passate in vantaggio. Angelica Soffia ha deviato nella sua porta su un cross di Lisa Boattin. Nel secondo tempo al 16’ la Roma Femminile ha pareggiato con la spagnola Paloma Lazaro con una conclusione di sinistro su passaggio della norvegese Emilie Haavi.