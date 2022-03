Pnrr Sanità, Galante (M5S): “Significativi i numeri su ospedali e case di comunità, ma serve definire le strategie organizzative”

BARI - “Il potenziamento della sanità territoriale, che rappresenta uno dei due assi portanti della Missione 6 del PNRR, è sicuramente una notizia importante per la nostra regione. Oggi l’assessore Palese ha illustrato la delibera di impegno di spesa da oltre 650 milioni di euro del PNRR che verrà portata all’esame della prossima Giunta e prevede 121 case di comunità, di cui 83 da ristrutturare e le altre da realizzare e 36 ospedali di comunità, di cui 27 già esistenti e 9 da costruire. Verranno anche acquistate 273 grandi apparecchiature, tra cui TAC, acceleratori lineari, risonanze magnetiche, angiografi e di base. Numeri significativi, ma per incidere realmente sulla nostra sanità è necessario avere chiaro il modello di gestione da adottare per queste strutture e bisogna definire e strategie organizzative”. Lo dichiara il capogruppo del M5S Marco Galante a margine della seduta congiunta delle commissioni I e III sullo stato di avanzamento delle proposte della Regione Puglia per il PNRR Sanità.“La priorità - continua Galante - è legata al personale, sia per quello che riguarda l'assistenza infermieristica, che l'aggregazione dei medici nelle case di comunità per cui occorrerà uno specifico tavolo. Per quello che riguarda il secondo asse della Missione 6 del PNRR, quello attinente gli ospedali di I e II livello, gli obiettivi sono il potenziamento della medicina specializzata e della prevenzione, il rafforzamento tecnologico e una nuova visione del sistema dell’ emergenza- urgenza. Saranno importanti anche il fascicolo sanitario elettronico e la digitalizzazione attraverso la telemedicina. Per realizzare questi traguardi è necessario risolvere il problema della carenza degli organici, con cui ogni giorno ci troviamo a fare i conti e che è destinato a peggiorare nei prossimi anni. Un problema comune a tante regioni, per cui è necessario fare sistema e lavorare a più livelli. Dobbiamo cogliere appieno le opportunità del PNRR per una sanità davvero a misura di cittadino”.