Puglia: Grazia Di Bari alla presentazione dell’avviso del Consiglio regionale della Puglia 'Futura. La Puglia per la Parità'

BARI - La consigliera delegata alla Culturaè intervenuta alla conferenza stampa per la presentazione dell’avviso del Consiglio regionale della Puglia, da oggi on line, “Futura. La Puglia per la Parità”, alla presenza della presidente Loredana Capone.“In Puglia -dichiarac'è una rete politica che si impegna per dare più spazi e più opportunità alle donne. In un momento storico così buio in cui i diritti vengono messi in discussione c'è bisogno di proposte di civiltà, basate su una visione moderna e illuminata, sulle risorse, sulle idee e sugli spazi messi a disposizione delle donne. L’accordo siglato con il Dipartimento Cultura e Turismo prevede la possibilità di avere spazi messi a disposizione dai Poli Biblio - Museali provinciali per ospitare mostre, concerti, laboratori, presentazioni di libri e iniziative pubbliche sui temi dell’uguaglianza di genere, della conoscenza e del rispetto delle differenze. Ringrazio la presidente del Corecom Puglia Lorena Saracino per aver donato alla biblioteca del Consiglio regionale 700 libri su temi come la storia dei movimenti politici delle donne e l'occupazione femminile. È importante comunicare, ora più che in altri periodi storici. Parlare delle nostre radici e delle battaglie fatte per la parità dei diritti è fondamentale, soprattutto per le giovani generazioni. Visione, risorse, idee e spazi: è così che sosteniamo iniziative come quella presentata oggi”.