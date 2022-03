Putin: "Nuovo round di negoziati nel weekend"

MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ha informato il cancelliere Olaf Scholz che il terzo round di colloqui tra Russia e Ucraina potrebbe svolgersi nel weekend. A riferirlo il portavoce del governo tedesco in una nota, dopo la telefonata fra il cancelliere e il presidente russo.Secondo il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin sul suo canale Telegram - secondo quanto riferisce la Tass - Zelensky "ha lasciato l'Ucraina ed è andato in Polonia". Ma non c'è nessuna conferma da parte ucraina.Intanto il Consiglio di sicurezza dell'Onu sta tenendo oggi una riunione d'emergenza. Oggi anche riunioni d'emergenza dei ministri degli Esteri di Nato, G7 e Ue sull'Ucraina.